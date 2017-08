Faktencheck Hat Trump das Arsenal an Atomwaffen erneuern lassen?

Nicht nur mit seinen Warnungen an die Adresse Nordkoreas legte US-Präsident Donald Trump noch einmal nach. In seinem Urlaubsquartier im Trump-Golfressort in Bedminster, New Jersey, wiederholte er auch seine umstrittene Behauptung: Ende Januar habe er gleich als erste Amtshandlung veranlasst, dass "unser Nukleararsenal das größte und beste der Welt wird. Wir haben viel Geld, viel Zeit und viel Mühe dafür aufgewendet. Und es ist in einer Tip-Top-Verfassung. Und es wird besser und stärker."

Fakten halten Behauptung nicht stand

Damit knüpfte Trump an seine über Twitter verbreitete Behauptung an, er habe das Atomwaffenarsenal modernisieren lassen. Beide Aussagen halten einer Überprüfung der Fakten nicht stand. Trumps erste Amtshandlung galt nicht den Atomwaffen, sondern der Rücknahme und dem Ersatz von Obamacare, der Krankenversicherung für alle US-Bürger. Dies ist dem Kongress bislang jedoch trotz republikanischer Mehrheit in beiden Häusern nicht gelungen.

Erst eine Woche später unterzeichnete Trump eine Anordnung, mit der er das Pentagon beauftragte, das Atomwaffenarsenal zu überprüfen. Darin heißt es, das Nukleararsenal müsse "modern, robust, flexibel, belastbar, bereit und angemessen" sein. Allerdings war dies keine besondere Initiative Trumps, sondern eine Routine-Maßnahme, die immer dann erfolgt, wenn ein neuer Präsident im Weißen Haus eingezogen ist. Diese Überprüfung durch das Pentagon dauert noch bis Ende des Jahres. Bis dahin passiert mit den US-Atomwaffen erst einmal wenig.

Obama veranlasste Modernisierung der Atomwaffen

Barack Obama bei seiner letzten Rede als US-Präsident in seiner Heimatstadt Chicago. Bildrechte: dpa Dass Trump das Gegenteil behauptet, liegt vermutllich an seinen Aussagen im Wahlkampf. Damals hatte er mehrfach dem amtierenden Präsidenten Obama und seiner Ex-Außenministerin Hillary Clinton vorgeworfen, das Atomprogramm der USA zu vernachlässigen, während Russlands Präsident Putin seine Bestände moderniere und aufrüste: "Unser Nuklearprogramm wurde abgehängt, während Russland seines massiv ausbaut. Das ist nicht gut. Unsere Regierung hätte dies nicht zulassen dürfen." Doch auch diese Behauptung Trumps trifft nicht zu.

Der letzte umfassende Auftrag zur Modernisierung der US-Atomwaffen kam nämlich ausgerechnet von Trumps Amtsvorgänger. Barack Obama wollte, dass die über 5.000 US-Atomwaffen zwar schrumpfen, die verbleibenden wegen ihres Alters allerdings modernisiert werden. Dieses umfassende Modernisierungsprogramm erstreckt sich über drei Jahrzehnte, sieht unter anderem den Bau neuer atomgetriebener U-Boote vor, wirkt sich aber größtenteils erst in fünf bis zehn Jahren aus.

Das "größte und beste" Arsenal - ist richtig!

Was also ist mit dem Atomarsenal seit dem Amtsantritt von Donald Trump passiert? Nichts, sagen Verteidigungsexperten, jedenfalls nichts, was das Arsenal "stärker und mächtiger als je zuvor" gemacht hätte, wie es Trump behauptet. Im Gegenteil: Die Zahl der amerikanischen Atomwaffen hat sich seit Trumps Amtsantritt sogar verringert. Nicht wegen Trump, sondern weil Amtsvorgänger Obama dies Anfang 2011 im neuen "Start"-Vertrag mit Russland vereinbart hatte.

Nur in einem hat Donald Trump Recht: Das US-Atomwaffenarsenal ist immer noch das mit Abstand "größte und beste der Welt". Allerdings war dies immer so und ist nicht Donald Trumps Verdienst.