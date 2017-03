Absprachen mit Russland? FBI untersucht Trumps Wahlkampf

Hauptinhalt

Hat Russland den Präsidentschaftswahlkampf in den USA beeinflusst und so auch den Sieg Donald Trumps? Dazu ermittelt nun das FBI, wie der Chef der US-Bundespolizei im Repräsenantenhaus in Washington sagte - und damit Spekulationen bestätigte.