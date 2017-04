Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm ist ein Mann festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach auf vier. Außerdem seien zwölf weitere Menschen bei dem Attentat in der Stockholmer Innenstadt verletzt worden. Die schwedische Regierung und die Ermittlungsbehörden gehen von einem Terroranschlag aus.

Der mutmaßliche Attentäter war am Freitagnachmittag mit einem Lkw in einer Einkaufsstraße im Zentrum der schwedischen Hauptstadt zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Der Mann hatte den Lastwagen kurz zuvor einige Straßen weiter gestohlen.