Eine Aktivisitin der Opposition am Samstag in Moskau Bildrechte: dpa

Russland Mehr als 100 Festnahmen bei Prostesten gegen Putin

Sie wollen nicht, dass ihr Präsident noch einmal antritt: In Russland sind Hunderte Menschen gegen Wladimir Putin auf die Straße gegangen. In einigen Städten gab es Festnahmen. In Moskau hielt die Polizei sich zurück.