Finnlands Ministerpräsident Juha Sipilä will die Koalition mit dem rechtspopulistischen Regierungspartner "Die Finnen" beenden und die Regierung auflösen. Hintergrund ist die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden bei den "Finnen" am Wochenende.

Jussi Halla-aho erklärte, es gebe zwischen ihm und dem Ministerpräsidenten offenkundig keine Möglichkeit zur Annäherung in der Einwanderungspolitik. Er ist ein starker Kritiker der finnischen Einwanderungspolitik und strebt den Austritt des Landes aus der Europäischen Union an. Er ist wegen islamfeindlicher und rassistischer Äußerungen vorbestraft. 2012 wurde er vom Obersten Gerichtshof wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte in seinem Blog den Islam mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht. Vor einigen Wochen forderte er zudem die EU-Kommission auf, Hilfsorganisationen zu bestrafen, die sich um die Rettung von Migranten auf ihrer Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa kümmern.