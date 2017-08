Terrorverdacht Messerattacke im finnischen Turku

Opfer nach dem Messerattentat im finnischen Turku. Bildrechte: MDR

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden landesweit verstärkt, darunter am Flughafen der Hauptstadt Helsinki und an Bahnhöfen. Die Regierung will noch im Laufe des Tages zu einer Krisensitzung zusammenkommen.



Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands und hat etwa 190.000 Einwohner.