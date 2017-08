Nach der Messerattacke in Finnland geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus. Das teilten die Ermittler am Sonnabend mit.

Man habe zuerst wegen Mordes ermittelt, in der Nacht habe man aber weitere Informationen erhalten, die auf Terror hinweisen würden, erklärte die Polizei am Samstag. Demnach handelte es sich bei dem Angreifer um einen 18-jährigen Marokkaner.

Die Bevölkerung wurde unmittelbar nach der Attacke aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden landesweit verstärkt, darunter am Flughafen der Hauptstadt Helsinki und an Bahnhöfen. Die Regierung will noch im Laufe des Tages zu einer Krisensitzung zusammenkommen.



Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands und hat etwa 190.000 Einwohner.