Weißes Haus: Die First Lady wechselt

Die alte und neue First Lady eint offenbar nur eines: Die Rede, die Melania Trump Mitte Juli 2016 auf dem Republikaner-Parteitag hielt, war in großen Teilen von einer Ansprache der amtierenden First Lady abgekupfert. Die Ähnlichkeiten waren einem Twitter-Nutzer aufgefallen, in sozialen Netzwerken wurde das Thema weltweit ausgeschlachtet. Spott erntete Melania auch für ihren geschönten Lebenslauf, in dem sie ihren Uni-Abschluss erfunden haben soll. Doch eines hat sie Vielen voraus: Sie spricht fünf Sprachen, darunter Deutsch. Bildrechte: dpa