Mini-Gipfel in Paris EU sucht Wege gegen illegale Migration

Um die illegale und gefährliche Migration über das Mittelmeer zu verhindern, wollen EU-Länder stärker mit Herkunfts- und Transitländern zusammenarbeiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die führenden Politiker aus Italien, Frankreich und Spanien treffen sich dazu heute in Paris mit Vertretern aus dem nordafrikanischen Libyen sowie den Sahara-Staaten Tschad und Niger.

Im Élysée-Palast dabei sind auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Präsidenten des Tschad und des Niger, Idriss Déby und Mahamadou Issoufou, sowie der Chef der Übergangsregierung in Libyen, Fayiz Mustafa as-Sarradsch, die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und die Regierungschefs aus Rom und Madrid, Paolo Gentiloni und Mariano Rajoy.

Libyen im Fokus

Der Élysée-Palast in Paris Bildrechte: dpa Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen 2017 bisher etwas mehr als 120.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa, die meisten nach Italien. Dabei sei die Anzahl der Ankünfte zuletzt aber deutlich gesunken.



Vor allem Libyen steht als ein wichtiges Transitland im Fokus der Versuche, die Migration und den Zug von Flüchtlingen zu bremsen. Gerade mit Libyen aber ist die Kooperation wegen der instabilen politischen Lage in dem Bürgerkriegsland umstritten. Merkel und ihre europäischen Kollegen wollen, dass mehr Menschen in Nordafrika in Unterkünften der UNO geschützt werden. Dies ist angesichts der Lage dort aber vorerst nicht absehbar.

"Militärischer Abschirmring" und alternative Einkommen

Merkel hatte unter anderem vorgeschlagen, neben Entwicklungsprojekten in Afrika und Hilfen bei der Bekämpfung von Fluchtursachen auch über alternative Einkommensquellen für Schleuser nachzudenken, etwa in Agadez im Niger: Auch diese Menschen müssten andere Perspektiven bekommen, "ansonsten werden sie sich nicht davon abbringen lassen", sagte Merkel in einem Interview.

Flüchtlingslager bei Mineo auf Sizilien - junge Männer von der Elfenbeinküste Bildrechte: dpa Pro Asyl warnte nun den Gipfel davor, einen "doppelten militärischen Abschirmring gegen Flüchtlinge" in Afrika zu installieren; und die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, kritisierte, dass hauptsächlich versucht werde, sich Flüchtlinge "vom Hals zu halten". Im SWR sagte sie, bei dem Treffen in Paris gehe es vor allem darum.



Fluchtursachen zu bekämpfen sei wichtig, sagte Keller. Mehr und mehr würden stattdessen aber Grenzen schon in den Herkunftsländern geschlossen. Gerade dies spiele Schleppern in die Hände. Wer ihnen das Handwerk legen wolle, müsse sichere und legale Fluchtwege schaffen. Keller kritisierte auch Pläne, sogenannte Hotspots in afrikanischen Ländern einzurichten, da sie weniger als Registrierungszentren geplant seien, eher als "Verweilzentren" auf Dauer.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber forderte einen EU-Plan für Afrika. Er warb jetzt erneut für seine Idee einer Zollunion mit afrikanischen Staaten. Es müsse entschiedenere Schritte gegen illegale Migration geben. Schon in Afrika sei eine "viel schnellere Überprüfung notwendig, wer überhaupt eine Chance auf Asyl oder Flüchtlingsschutz in Europa hat". Libyen gilt derzeit als der "Flaschenhals" der afrikanischen Migrationsroute. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK