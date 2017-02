Erneut haben mehrere Hundert Flüchtlinge die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Wie die spanischen Behörden mitteilten, überwanden rund 300 Menschen in der Nacht zum Montag die beiden Grenzzäune. Auf Fernsehbildern waren dutzende Migranten zu sehen, die ihre Ankunft in Ceuta mit den Worten "Ich bin in Europa" feierten. Wie das Rote Kreuz über Twitter mitteilte, sind elf Flüchtlinge verletzt worden. Einige seien mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht worden. Die anderen würden im Erstaufnahmezentrum in Ceuta von Helfern versorgt.