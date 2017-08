Seenotrettung Flüchtlingsretter unterschreiben Verhaltenskodex

Die Mehrheit der Hilfsorganisationen, die im Mittelmeer Migranten retten, hat den umstrittenen Verhaltenskodex der italienischen Regierung nun doch unterschrieben. Die deutsch-französische-italienische Hilfsorganisation SOS Méditerranée sagte am Freitag, dem bisherigen Entwurf seien einige Punkte hinzugefügt worden. Nun könne man sich wieder auf die eigentlichen Probleme konzentrieren.

Nach wie vor ist im Mittelmeer eine große humanitäre Krise im Gang Sophie Beau Vizepräsidentin der Organisation "SOS Méditerranée"

Was der Verhaltskodex vorsieht

Anfang Juli hatte die italienische Regierung einen Verhaltenskodex für die Hilfsorganisationen vorgelegt und erklärt, er sei die Voraussetzung, dass sie weiter in italienische Häfen einlaufen dürften. Die elf Punkte sehen u.a. strengere Regeln für die Bergungsoperationen vor, auch müssen die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) offenlegen, wer ihre Seenotrettung finanziert. Zudem sollen Kontakte zwischen Rettern und Schleusern explizit verboten sein. Auch dürfen die Organisationen nur in in libysche Gewässer fahren, wenn Menschenleben in Gefahr ist.

Was die NGOs erreicht haben

Als Klarstellung erreichten die Organsationen, dass der Kodex nicht rechtlich bindend ist, sondern nationales und internationales Recht Vorrang haben. Auch müssen sich die humanitären Organisationen nicht verpflichten, bewaffnete Polizisten an Bord zu nehmen, sofern es kein nationales oder internationales Mandat dazu gibt.



Sollten Polizisten an Bord beordert werden, müssen diese sich verpflichten, die unmittelbare Rettung der Menschen nicht zu stören. Auch dürfen unbegrenzt Gerettete an andere Schiffe übergeben werden, wenn dies von der Seenotrettungs-Leitstelle in Rom angewiesen und koordiniert wird.

Viele Menschenleben gerettet