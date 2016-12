Die Militärmaschine mit 91 Menschen an Bord war zuvor über dem Schwarzen Meer vermisst worden. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium vermeldeten, war die Maschine kurz nach dem Start im südrussischen Sotschi von den Radarschirmen verschwunden.

An Bord waren den Berichten zufolge acht Besatzungsmitglieder und 83 Passagiere, darunter ein Armee-Chor. Der Chor sollte nach Syrien fliegen, um auf der russischen Luftwaffenbasis bei Latakia ein Neujahrskonzert zu geben. Auch neun Journalisten waren in der Maschine. Der Kontakt zum Flugzeug war etwa zehn Kilometer nach dem Start über dem Meer abgerissen. Präsident Wladimir Putin wurde nach Angaben seines Sprechers über den Vorfall informiert. Verteidigungsminister Sergej Schoigu organisierte demnach in einer Videokonferenz die Suche nach der Maschine.