Trumps Verbindungen nach Russland Flynn bietet sich als Kronzeuge an

Es gebe "eine Geschichte zu erzählen": Mit diesen Worten bot der Anwalt von Michael Flynn dem FBI und dem US-Kongress eine Aussage des ehemaligen Sicherheitsberaters von Donald Trump an. Für den Präsidenten könnte es also heikel werden, wenn Flynn tatsächlich zu den Russland-Verbindungen in der US-Regierung aussagt.