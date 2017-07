Frankreich Macron und Trump beteuern Freundschaft

US-Präsident Trump ist am Freitag Ehrengast der Militärparade in Paris gewesen. Es galten strenge Sicherheitsvorkehrungen - auch weil es am französischen Nationalfeiertag vor einem Jahr einen schweren Anschlag in Nizza gab. An die Opfer wird heute in der Küstenstadt gedacht.