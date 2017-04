Frankreich hat nach eigenen Angaben Beweise dafür, dass die syrische Regierung für den Giftgas-Einsatz Anfang April in Chan Scheichun verantwortlich ist. Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte, Proben vom Angriffsort und von den Opfern hätten nachgewiesen, dass das Nervengas Sarin eingesetzt worden sei. Das Nervengas der Proben sei mit einer Methode hergestellt worden, die von syrischen Laboren entwickelt worden sei.

Wir wissen aus sicherer Quelle, dass das Herstellungsverfahren des Sarins ( ... ) typisch für die Methode ist, die in den syrischen Labors entwickelt wurde.

Vor einer Woche hatte bereits die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) erklärt, bei dem Angriff sei das Nervengas Sarin oder eine ähnliche Substanz eingesetzt worden. Das hätten Untersuchungen von zehn Opfern des Angriffs in vier verschiedenen Labors ergeben.



Bei dem Giftgas-Angriff am 4. April auf Chan Scheichun in der syrischen Provinz Idlib waren 87 Menschen getötet worden. Bereits kurz darauf hatten die Aufständischen und der Westen die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich gemacht.