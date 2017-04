Marie Le Pen während einer TV-Debatte Bildrechte: dpa Die Vorsitzende des rechtspopulistisischen Front National will Frankreich aus der EU und der Eurozone führen. Die 48-jährige Tochter von Parteigründer Jean-Marie Le Pen kündigte außerdem an, in Frankreich im Falle ihres Wahlsiegs die Einwanderung drastisch zu beschränken und einen weitgehenden Wirtschaftsprotektionismus durchzusetzen. Gegen Le Pen wird derzeit wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre im EU-Parlament ermittelt.

Politik-Jungstar Emmanuel Macron Bildrechte: dpa Der parteilose, 39 Jahre alte Präsidentschaftsanwärter will als jüngster Staatspräsident Frankreichs in den Elysée-Palast einziehen. Der sozialliberale ehemalige Wirtschaftsminister des Landes umwirbt vor allem Wähler der politischen Mitte. Er will unter anderem den Arbeitsmarkt umkrempeln, die Arbeitslosenversicherung und das Rentensystem reformieren und die staatlichen Ausgaben zurückschrauben. Er steht zudem für einen europafreundlichen Kurs.

Jean-Luc Mélenchon, der von der Kommunistischen Partei unterstützt wird Bildrechte: dpa Der ehemalige Gründer der Linkspartei gibt sich als volksnah und hat zuletzt in der Gunst der Wähler immer mehr zugelegt. Der 65-Jährige will mit einem 100-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Zudem will er die Reichensteuer erhöhen und sein Land aus der Nato führen. Die Eurozone und die EU will Mélenchon als Präsident nicht verlassen, kündigte aber an, die EU-Verträge neu verhandeln zu wollen.

Der einstige Favorit der Konservativen François Fillon Bildrechte: dpa Der lange als Favorit gehandelte Fillon ist zuletzt durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau ins Wanken geraten. In letzten Umfragen kam der frühere Premierminister Frankreichs dennoch auf rund 19 Prozent. Der 63-jährige Konservative setzt auf liberale Wirtschaftsreformen und will die 35-Stunden-Woche abschaffen, eine halbe Million Stellen im öffentlichen Dienst streichen und die Staatsausgaben um 100 Milliarden Euro senken.

Weitere Kandidaten mit weniger Aussichten

Neben den vier aussichtsreichsten Kandidaten treten sieben weitere Politiker an, die sich Hoffnungen auf das Präsidentenamt machen. Dazu gehören die Kandidatin der Arbeiterpartei, Nathalie Arthaud, der Rechtsnationalist François Asselineau, der unabhängige Kandidat Jacques Cheminade, der Gaullist Nicolas Dupont-Aignan, der Sozialist Benoît Hamon, der zentrumsliberale Abgeordnete Jean Lassalle und der Linke Philippe Poutou.

Die Wahllokale haben bis 20 Uhr geöffnet, direkt im Anschluss gibt es eine Prognose, anschließend dann Hochrechnungen. Das offizielle Ergebnis wird am Montag bekannt gegeben.

Präsident Hollande geht freiwillig

Der bisherige Präsident François Hollande tritt nach nur einer Amtszeit nicht wieder an. Er war am 15. Mai 2012 zum 24. Staatspräsidenten seines Landes gewählt worden. Am 1. Dezember 2016 erklärte er in einer Fernsehansprache, nicht wieder kandidieren zu wollen. Er sei sich der Risiken bewusst, die eine Kandidatur ohne ausreichende Unterstützung mit sich brächte. Hollandes Beliebtsheitswerte waren in den Monaten zuvor in den Keller gerutscht.

Wie läuft die Wahl ab: In Frankreich wird der Staatspräsident direkt vom Volk gewählt. Erhält im ersten Wahlgang keiner der insgesamt elf Anwärter auf das Amt eine absolute Mehrheit, treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen zur Stichwahl am 7. Mai an.



Die Amtszeit des französischen Präsidenten beträgt fünf Jahre, eine Wiederwahl ist nur ein Mal möglich. Wahlberechtigt sind alle volljährigen Franzosen. Auf den Wahllisten sind dieses Jahr knapp 47 Millionen Franzosen aufgeführt.