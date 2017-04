Seit acht Uhr sind in Frankreich an diesem Sonntag die Wahllokale geöffnet. Insgesamt 47 Millionen Menschen sind aufgerufen, über ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin abzustimmen. Routine ist die erste Runde zur Wahl des Staatsoberhauptes aber nicht.

50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten sind heute in Frankreich im Einsatz. Es ist das erste Mal, dass eine Präsidentschaftswahl in dem Land im Ausnahmezustand abgehalten wird. Dieser war nach den Attentaten vom 13. November 2015 in Paris mit 130 Todesopfern verhängt und immer wieder verlängert worden .

Das französische Konsulat in New York ist am Samstag wegen eines Bombenalarms vorübergehend geräumt worden. In den Räumen sollten Hunderte im Ausland lebende Franzosen ihr Stimme abgeben.