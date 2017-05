Kommentar Macron muss von "Reförmchen" auf Reformen umstellen

Also doch: Emmanuel Macron ist der neue Präsident Frankreichs. Mit 39 Jahren das jüngste Staatsoberhaupt seit Napoleon. Gesiegt hat er mit einem deutlichen Vorsprung vor der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen. Nun jubeln all die Europäer, die befürchten mussten, dass vielleicht doch noch was im letzten Moment schief läuft. Der rasante Aufstieg von Marine Le Pen wurde gestoppt. Zumindest erst einmal für fünf Jahre.

Macron ohne funktionierenden Parteiapparat

In dieser Zeit hat der neue Präsident ein extremes Arbeitspensum zu bewältigen. Zunächst einmal stehen Parlamentswahlen im Juni an. Macron verfügt mit seiner erst vor einem Jahr gegründeten Bewegung "En Marche!" über keinen funktionierenden Parteiapparat. Zwar will er in allen Wahlkreisen Frauen und Männer seines Vertrauens aufstellen, aber niemand kann sich derzeit vorstellen, dass er damit auf Anhieb für das Parlament eine Mehrheit holt, aus deren Reihen traditionell der Ministerpräsident kommt. Macron müsste also eine "cohabitation" eingehen, also möglicherweise mit einem Ministerpräsidenten zusammenarbeiten, dessen Partei ganz andere Ziele verfolgt als er selbst. Hier könnte sich Macron schon die ersten Blessuren holen.

Nutzen "Reförmchen" bei so vielen "Baustellen"?

Eine weitere wichtige Arbeit, an der schon alle anderen Präsidenten vor ihm scheiterten: Er muss die verkrusteten Strukturen aufbrechen, die aus Frankreich einen Patienten machten, der zwar noch nicht auf der Intensivstation liegt, aber unter ständiger ärztlicher Aufsicht steht. Staatliche Wohltaten wie die 35-Stunden-Woche oder die Rente mit 62 Jahren und ein unflexibler Arbeitsmarkt haben dem Land zehn Prozent Arbeitslosigkeit und über zwei Billionen Schulden beschert - 96 Prozent der Wirtschaftskraft des Landes.

Ob die in seinem Wahlprogramm skizzierten "Reförmchen" das Land wieder wettbewerbsfähig machen, ist fraglich. Er wird härter agieren müssen als er es im Wahlkampfmodus getan hat.

Aufatmen in Brüssel und Berlin

Aufatmen über den Wahlausgang in Frankreich aber auch in Brüssel und in Berlin. Macron ist Europa-Befürworter und will die Integration vorantreiben. Ob es ihm gelingt, in der EU Reformen durchzusetzen, die aus den Europa-Skeptikern wieder Befürworter machen, wird sich zeigen.



Für das deutsch-französische Verhältnis könnte die Wahl des neuen Präsidenten ein Aufschwung bedeuten. Denn Macron setzt auf enge Zusammenarbeit. Er weiß genau: Wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind, dann stottert auch der europäische Motor.

Misserfolg würde Le Pen nützen

Viel Arbeit wartet also auf den 39-jährigen Macron, um die ihn sicherlich kein Kollege beneidet. Erfolge muss er liefern, denn sonst könnte davon Marine Le Pen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in fünf Jahren profitieren.

Hoffentlich lässt er sich nicht wie seine beiden Vorgänger von der eigenen Machtfülle im pompösen Élysée-Palast so blenden, dass er das wichtige Ziel aus den Augen verliert: Aus Frankreich schnell wieder die gesunde, kreative Nation zu machen, die sie einmal war.