Frankreich vor der Wahl Macron und Le Pen liefern sich Redeschlacht

Am Sonntag entscheidet sich, wer Frankreichs neuer Präsident wird. Am Mittwochabend traten die beiden Kontrahenten Macron und Le Pen zum TV-Duell gegeneinander an - und lieferten sich ein hitziges Gefecht.