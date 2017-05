Andreas Girbig stammt aus Dresden. Vor 14 Jahren verließ er nach dem Studium seine Heimatstadt und ging nach Lyon. Dort arbeitet er als Lehrer. Wählen darf er morgen zwar nicht, aber seine französischen Freunde. Und die sind, so erzählt er, kurz vor der Wahl sehr unsicher. Nicht nur in Lyon.

Wut eint Linke und Rechte

Dass Emmanuel Macron laut Umfragen den zweiten Wahlgang haushoch gewinnen wird, ist auch für viele seiner Anhänger ungewiss. Nach dem Demoskopen-Fiasko in den USA fragen sich viele Franzosen: Kann das auch bei uns passieren? Und wen wählen die sieben Millionen, die im ersten Wahlgang für Jean-Luc Mélenchon gestimmt hatten? Fragen über Fragen. Nur konkrete Antworten fehlen zur Stunde noch. Mélenchon, der dem äußerst linken Spektrum Frankreichs zugerechnet wird, hat mit der rechtsextremen Marine Le Pen eine Gemeinsamkeit: Beide wollen raus aus der EU.

Fast schon paradox, dass extrem rechte Wähler Schnittmengen mit den extrem Linken haben. Aber beide Lager eint die Wut auf die Etablierten. Und die hat sich jahrelang aufgestaut. Wer in Frankreich öfter unterwegs war, konnte dies schon seit Jahren bemerken, dass der Frust "auf die da oben in Paris" beständig zunahm.

Gründe dafür gibt es viele: Die hohe Arbeitslosenquote vor allem bei unter 25-Jährigen. Rund ein Viertel hat keinen Job. Trotz der Ankündigungen aller Präsidenten, egal welcher Couleur, hat es keiner geschafft, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Dass in Deutschland händeringend nach jungen Leuten gesucht wird, die offene Lehrstellen besetzen, verstehen die meisten Franzosen nicht.

Faktor Terror

Nach den Terroranschlägen in Frankreich bangen viele Franzosen um ihre Sicherheit. Aber auch das schon seit Jahren, denn die Situation in vielen Vororten der großen Städte, aber auch in manchen Stadtvierteln ist schlichtweg katastrophal. Wer sich dort hin traut, ist entsetzt. So ist es in Clichy-sous-Bois bei Paris oder im Marseiller Stadtteil Castellane - um nur zwei Problemviertel zu nennen.

Die französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen Bildrechte: dpa Über den Norden Marseilles spotteten einst französische Journalisten, hier gebe es mehr Kalaschnikows als in Kabul. Nicht ganz zu Unrecht. Als vor rund zwei Jahren der damalige Premierminister Manuel Valls Marseille besuchen wollte, rückte die französische Polizei in das Problemviertel ein und wurde beschossen: mit Kalaschnikows. In den Problemvierteln kommt vieles zusammen: Armut, Drogen, Waffen, Gewalt, Arbeitslosigkeit. Eine brisante Mischung, aus der hochexplosive Sprengsätze werden können wie in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten war.

Große Schere zwischen Arm und Reich

Aber auch die kleinen Leute murren. Viele Verkäufer und Verkäuferinnen bekommen den gesetzlichen Mindestlohn: 1.153 Euro pro Monat, davon gehen 161 Euro Steuern ab, bleiben also noch 992 Euro. Für Singles nicht gerade üppig. Denn für eine Mini-Wohnung in Paris mit zwölf Quadratmetern müssen 520 Euro auf den Tisch gelegt werden.

Auf der anderen Seite nehmen die Wähler Politiker wahr wie François Fillon, den ehemaligen Premierminister. Er lebt in einem Schloss und beschäftigte die Ehefrau und seine Kinder als parlamentarische "Mitarbeiter". Allein seiner Gattin soll er so in 15 Jahren zu 830.000 Euro verholfen haben - aus Steuergeldern.

Nur einige von vielen Problemfeldern, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Mit den bekannten Folgen: Im ersten Wahlgang wurden die Kandidaten der etablierten Parteien, die sich Jahrzehnte lang die lukrativen politischen Posten zuschoben, von der höchsten politischen Bühne des Landes weggefegt.

Le Pen könnte EU den Rest geben

Würde Marine Le Pen die erste Präsidentin Frankreichs werden, käme der europäische Dampfer ganz schön in Schräglage. Wenn die EU nicht innerhalb von sechs Monaten ihren Forderungen nachkommt - dass Frankreich autark über Grenz-, Finanz-, Währungs- und Geldpolitik entscheiden kann, will sie ein Referendum durchführen. Ziel: Raus aus der EU und raus aus dem Euro.

Was würde in diesem Fall aus den deutsch-französischen Beziehungen? Raum für viel Spekulationen, aber eines kann auch ohne hellseherische Fähigkeiten schon jetzt vorausgesagt werden: Mit Le Pen als Präsidentin würden sie definitiv nicht besser.

Macron muss liefern

Sollte Emmanuel Macron Präsident werden, werden alle Europäer jubeln. Aber er wird schwierige Aufgaben lösen müssen. Schafft er es in den kommenden fünf Jahren nicht, Frankreich aus seinen verkrusteten Strukturen zu befreien und den Franzosen nicht ein "Es-geht-aufwärts-Gefühl" zu verschaffen, könnte die große Stunde von Marine Le Pen kommen.