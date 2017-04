Papst Franziskus "Viele Flüchtlingslager sind Konzentrationslager"

Papst Franziskus hat griechische Flüchtlingslager als "Konzentrationslager" bezeichnet. Mit Blick auf die sogenannten Hotspots, etwa auf der Insel Lesbos, sagte er bei einem Gottesdienst am Samstag in Rom: "Viele Flüchtlingslager sind Konzentrationslager - wegen der Menge an Menschen darin."