Ankunft in Bologna: Der Journalist Gabriele Del Grande wird am Flughafen von seiner Lebensgefährtin begrüßt. Bildrechte: dpa

Zwei Wochen nach seiner Festnahme haben die türkischen Behörden den italienischen Journalisten Gabriele Del Grande freigelassen. Er wurde direkt in seine Heimat geflogen. Bei seiner Ankunft in Bologna sagte der 34-Jährige, man habe ihm seiner Freiheit beraubt, während er als Journalist seine Arbeit getan habe.

Del Grande war am 9. April - zwei Tage nach seiner Einreise in die Türkei – von zivilen Beamten verhaftet worden. Er war im Land, um Flüchtlinge für ein Buch über den Krieg in Syrien und über die Terrororganisation IS zu interviewen. Seither war er ohne Anklage und ohne Nennung von Gründen festgehalten worden. Die türkischen Behörden hatten eine konsularische Betreuung untersagt. In der vergangenen Woche war der Journalist, der auch als Internetblogger, Autor und Menschenrechtsaktivist ist, in den Hungerstreik getreten.