Deutschland und Frankreich haben bei einer Nahost-Konferenz in Paris vor der Gefahr einer neuen Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern gewarnt. Für Unruhe sorgt insbesondere die Ankündigung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Damit will Trump zugleich Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen.

Auch sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier kritisierte die Äußerung Trumps. Die daraufhin angedrohten Reaktionen von palästinensischer Seite zeigten schon zu Beginn des Jahres, "dass wir möglicherweise vor dem Risiko neuer Eskalationen stehen", sagte Steinmeier am Rande der Konferenz. Er hoffe auf eine gemeinsame Erklärung der rund 70 versammelten Staaten in Paris und ein klares Bekenntnis zur Zweistaatenlösung.

Mit einem Schlüssel symbolisieren vertriebene Palästinenser vielfach ihre Hoffnung auf Rückkehr. Bildrechte: dpa

Genau das lehnen die Palästinenser jedoch ab. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas betonte, Grundvoraussetzungen für jegliche Initiative seien ein Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, Freilassung der Häftlinge, Ost-Jerusalem als Hauptstadt und eine gerechte Wasserverteilung. Den Nutzen internationaler Konferenzen wie in Paris stellte er zugleich in Frage.



Das palästinensische Außenministerium warf Israel vor, eine Friedensregelung mit einer Zwei-Staaten-Lösung gezieht zu torpedieren. Israels Weigerung, an der Konferenz teilzunehmen, sei besorgniserregend, hieß es in einer Stellungnahme. Palästinenserpräsident Abbas will nach der Konferenz nach Paris reisen und sich über die Ergebnisse informieren.