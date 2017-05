Italien legte den Gipfel nach Sizilien, nicht weil es hier so wunderschön, sondern weil das Flüchtlingsproblem hier so nah ist.

Italien legte den Gipfel nach Sizilien, nicht weil es hier so wunderschön, sondern weil das Flüchtlingsproblem hier so nah ist. Bildrechte: dpa

G7-Gipfel Kaum Fortschritte zu erwarten

Wenn sich die Vertreter der reichen Industrieländer in Taormina zum G7-Gipfel treffen, werden wohl die Differenzen vor allem zwischen den USA und den anderen Ländern eine größere Rolle spielen als die Gemeinsamkeiten. Das liegt vor allem an den USA, die in den Bereichen Handel, Klimaschutz und Flüchtlingspolitik vor allem auf eigene Interessen setzen.