Die führenden Industrie- und Schwellenländer steuern auf einen Handels- und Währungskonflikt zu. Die USA verhinderten beim G20-Gipfel in Baden-Baden eine Einigung auf eine gemeinsame Linie in der Handelspolitik.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten konnten sich bei dem zweitägigen Treffen in der baden-württembergischen Stadt nicht auf ein klares Bekenntnis zu freiem Handel und gegen Marktabschottung und Protektionismus verständigen. In der am Samstag einstimmig beschlossenen Abschlusserklärung der Finanzminister heißt es lediglich: "Wir arbeiten daran, den Beitrag des Handels für unsere Volkswirtschaften zu stärken." Damit konnte Gipfel-Gastgeber Deutschland trotz teils nächtelanger Kompromisssuche nur einen Minimal-Konsens retten.