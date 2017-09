Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will nicht am Atomabkommen mit dem Iran rütteln. Der SPD-Politiker sagte am Rande der UN-Vollversammlung in New York: "Wir haben jedes Interesse, das Atomabkommen nicht zu gefährden und erst recht nicht aufzukündigen, nicht jetzt und nicht in Zukunft".



Gabriel reagierte damit auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und US-Außenminister Rex Tillerson. Trump hatte in seiner Rede vor den Vereinten Nationen erklärt, der Iran sei ein wirtschaftlich erschöpfter Schurkenstaat und das Atomabkommen sei eine Schande. Trump betonte, er habe bereits entschieden, ob die USA das Abkommen weiter unterstützen werden oder nicht. Seine Entscheidung teilte er aber nicht mit.