Nach Hamburger Rede Gabriel trifft türkischen Außenminister

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel trifft am Mittwoch seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Nach dem zuletzt immer stärker angespannten Verhältnis beider Länder setzt der SPD-Politiker vor allem auf Dialog. In den ARD-"Tagesthemen" sprach er die Hoffnung aus, das Verhältnis im Gespräch "wieder schrittweise in normale Bahnen zu bekommen".

Weites Unverständnis über Nazi-Vergleiche

Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte am Dienstag Deutschland mit scharfen Worten angegriffen. Bildrechte: dpa Aufgeheizt hatte sich der Konflikt beider Länder insbesondere, nachdem kommunale Behörden in Deutschland mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister gestoppt hatten. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Deutschland daraufhin "Nazi-Methoden" vorgeworfen - ein Vergleich, den Cavusoglu kurz vor seinem Auftritt in Hamburg wiederholte.



Beide Politiker stießen damit international auf Unverständnis und Empörung. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nannte die Äußerung im RTL Fernsehen Luxemburg eine "Frechheit". Er staune über vieles, das er derzeit aus der Türkei höre. Auch Bundesaußenminister Gabriel wies den Vergleich aus der Türkei zurück. Das gehe an die Grenzen dessen, was Deutschland ertragen könne. Zugleich warnte er vor Überreaktionen.

Auf jede Provokation mit einer eigenen zu antworten, hat noch nie besonders weit geführt. Sigmar Gabriel, Außenminister ARD-Tagesthemen

"Absurder Vorwurf"

Im ZDF-"heute-journal" sagte Gabriel, er rechne nicht damit, dass nach dem Treffen "alles erledigt" sei. Es werde einen Prozess von Gesprächen geben müssen, "um irgendwann dann wieder in einem besseren Verhältnis zu landen". "Durch diese schwierige Phase müssen wir jetzt durch."

Gabriel nannte den Nazi-Vergleich einen "schlimmen" und "absurden Vorwurf". Er werde bei seinem Gespräch mit Cavusoglu auch deutlich machen, dass die "Grenze der Gesprächsfähigkeit erreicht würde, wenn dieser Vorwurf ständig wiederholt würde". Trotz des "skandalösen" Vergleichs sei notwendig, ins Gespräch zu kommen und sich nicht nur über Medien Dinge an den Kopf zu werfen.

Volle Unterstützung für Yücel

Zudem versprach Gabirel, alles zu unternehmen, um den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel wieder auf freien Fuß zu bekommen. Der deutsch-türkische Journalist war Mitte Februar in Istanbul festgenommen worden und sitzt seit Anfang vergangener Woche in Untersuchungshaft.