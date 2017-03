Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist zum Auftakt seines Besuchs in Moskau mit Vertretern der russischen Zivilgesellschaft zusammengetroffen. Das Treffen fand am Donnerstagmorgen in der Residenz des deutschen Botschafters statt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow (li) mit Sigmar Gabriel Bildrechte: dpa

Im Anschluss traf Gabriel seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow. Am Nachmittag ist eine Begegnung mit Präsident Wladimir Putin geplant. Gesprächsthemen in Moskau sind vor allem die internationalen Konflikte im Osten der Ukraine sowie in Syrien, Irak, Jemen und Libyen. Dabei geht es auch um die europäischen Sicherheitspolitik.



Zuvor hatte Gabriel bei seinem Antrittsbesuch in Polen vor einem Auseinanderdriften Europas gewarnt: In der EU dürfe nicht der Eindruck einer Zweiklassengesellschaft entstehen. Gabriel sagte in Warschau: "Wir haben die gemeinsame Aufgabe, dieses Europa zusammenzuhalten."