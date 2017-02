Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist in Washington eingetroffen. Er trifft sich mit US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Rex Tillerson. Gabriel sagte vor dem Gespräch: "Ich wünsche mir einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit nach Washington."

Gabriel erklärte weiter: "Wir wollen unseren amerikanischen Partnern unsere Sicht der Dinge, unsere Interessen und Werte erläutern und suchen einen guten, offenen und freundschaftlichen Dialog." Bei einem Besuch in der Bibliothek des Kongresses las Gabriel aus einer deutschen Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor. Gleichzeitig bot er der Regierung von US-Präsident Donald Trump eine "ausgestreckte Hand" an.

In der Bibliothek sagte der deutsche Außenminister: "In diesen Tagen ist es eine gute Idee daran zu erinnern, dass das universelle Werte sind." Sein Besuch solle zeigen, dass die Bundesregierung an der transatlantischen Zusammenarbeit festhalten wolle. Deutschland und Europa seien mit den Vereinigten Staaten durch ein "festes Wertegerüst" verbunden.