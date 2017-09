Außenminister Gabriel sprach am Donnerstag zum ersten Mal vor der UN-Vollversammlung in New York.

Außenminister Gabriel sprach am Donnerstag zum ersten Mal vor der UN-Vollversammlung in New York. Bildrechte: dpa

UN-Generalversammlung Gabriel gegen nationalem Egoismus

Außenminister Gabriel hat in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York nationalen Egoismus verurteilt. In Anspielung auf das Motto "America first" von US-Präsident Trump sagte er, eine solche Weltsicht bringe nur Verlierer hervor.