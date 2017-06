Der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier will die Gespräche über den Austrittsvertrag ab dem 19. Juni beginnen. Angesicht der Unsicherheit nach der Wahl schien er aber auch zunächst zu einer Verschiebung bereit. May bekräftigte dann am Freitagnachmittag, die Verhandlungen sollten wie geplant "in nur zehn Tagen" starten. Sie will nun mit einer Minderheitsregierung an der Macht bleiben, die von der protestantischen Democratic Unionist Party (DUP) aus Nordirland unterstützt werden soll.

EU-Verhandlungsführer Barnier will in diesem Jahr drei Dinge verhandeln: den Umgang mit Millionen EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU, den Status der Grenze zu Nordirland sowie die "Austrittsrechnung" an London. Besondere Sprengkraft haben die Finanzforderungen, denn sie könnten sich nach EU-Angaben auf 40 bis 60 Milliarden Euro belaufen. Erst bei "ausreichenden Fortschritten" in den Austrittsfragen will die EU beginnen, mit London auch über die künftigen Beziehungen und ein mögliches Handelsabkommen zu reden.