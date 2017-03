In der Europäischen Union darf der Genmais Mon 810 von Monsanto grundsätzlich angebaut werden - in vielen Mitgliedsstaaten ist er dennoch verboten. So auch in Italien. Ein Bauer dort hat nun gegen das Verbot geklagt. An diesem Donnerstag verhandelt dazu der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Der Generalanwalt soll in der Sache seine Schlussanträge vorlegen.