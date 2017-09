In Kenia hat das Oberste Gericht die Wiederwahl von Präsident Uhuru Kenyatta für ungültig erklärt und Neuwahlen angeordnet. Zur Begründung sagte der Vorsitzende Richter David Maraga, die Wahl Kenyattas sei von Regelverstößen des Wahlvorstands geprägt gewesen. Das Gremium habe nicht entsprechend den Vorgaben der Verfassung gehandelt, und die Wahl sei daher "null und nichtig". Nähere Angaben machte der Richter nicht. Es muss nun binnen 60 Tagen neu gewählt werden.

Nach dem offiziellen Endergebnis stimmten für Kenyatta 55,4 Prozent der Wähler . Odinga kam auf 44 Prozent. Nach der Verkündung des Ergebnisses war es Anfang August in Kenia zu gewaltsamen Protesten gekommen. Bei den Unruhen starben mindestens 28 Menschen. Bereits vor zehn Jahren war es nach der Präsidentenwahl zu Gewaltausbrüchen gekommen. Damals wurden mehr als 1.200 Menschen getötet. Auch damals hatte Odinga dem Wahlsieger Mwai Kibaki Wahlbetrug vorgeworfen.

Nach der Annullierung des Wahlergebnisses sprach die Opposition von einer historischen Entscheidung. Zum ersten Mal in Afrika habe ein Gericht Wahlen für ungültig erklärt. Es ist bereits die dritte Wahl in Folge, die Odinga anficht. Anhänger der Opposition feierten am Freitag auf den Straßen der Hauptstadt Nairobi.