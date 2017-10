Nach mehr als 100 Tagen in türkischer Untersuchungshaft ist der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner wieder frei. Wie sein Anwalt, Murat Boduroglu, am Donnerstagmorgen mitteilte, haben Steudtner und sein Kollege aus Schweden, Ali Gharavi, das Gefängnis in Silivri verlassen. Sie seien sehr froh und erleichtert. Derzeit ruhten sie sich bei Bekannten in Istanbul aus. Vorraussichtlich am Nachmittäg flögen sie dann nach Berlin.