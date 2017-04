Experten haben den Einsatz des Nervengifts Sarin bei dem Angriff in der in der syrischen Provinz Idlib vor mehr als zwei Wochen bestätigt. Wie die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag mitteilte, haben das Untersuchungen von zehn Opfern des Angriffs ergeben. OPCW-Chef Ahmet Üzümcü sagte, die Ergebnisse seien "unbestreitbar". In vier verschiedenen Labors seien bei den Analysen die Einwirkung von "Sarin oder Sarin-ähnlichen Substanzen" festgestellt worden. Ziel sei es nun, vor Ort in Syrien weitere Tests durchzuführen, sobald es die Sicherheitslage erlaubt.