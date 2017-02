Die Griechen leiden weiter unter der Schuldenkrise ihres Landes. Mit dem Jahreswechsel erhöhte die Regierung zahlreiche Steuern. Die Mehrwertsteuer wurde angehoben. Zusätzlich müssen die Bürger für Kaffee, Zigaretten, Kraftstoffe und sogar das Telefonieren tiefer in die Tasche greifen. Der griechische Staat will mit diesen und weiteren Maßnahmen in diesem Jahr rund 2,45 Milliarden Euro zusätzlich einnehmen. Die Proteste der Griechen gegen das neuerliche Sparpaket blieben vergeblich.

Zaghafter Aufschwung und steigende Einnahmen

Proteste in Griechenland im Mai 2015. Bildrechte: dpa Die Griechen leben seit nunmehr sieben Jahren im Krisenmodus. Zuletzt verbesserte sich jedoch die wirtschaftliche Lage des Landes. Im vierten Quartal 2016 ging die Wirtschaftsleistung (BIP) zwar leicht zurück, doch für dieses Jahr erwartet die Europäische Kommission ein kräftiges Wachstum von 2,7 Prozent. 2018 sollen es sogar 3,1 Prozent werden. Noch immer sind in Griechenland so viele Menschen arbeitslos wie sonst nirgendwo im Euro-Raum. Allerdings sank die Arbeitslosenquote zuletzt leicht auf 23 Prozent und soll laut Prognosen weiter zurückgehen.



Der griechische Finanzminister nimmt momentan außerdem unerwartet viele Steuergelder ein. Im Januar betrug der so genannte Primärüberschuss etwa eine Milliarde Euro. Athen hatte lediglich mit 670 Millionen Euro geplant. Der Primärüberschuss ist in der Schuldenkrise und bei den Verhandlungen mit den Geldgebern ein besonders wichtiger Wert, denn er beschreibt das Plus der öffentlichen Kassen bevor die Schulden getilgt werden.

Geldgeber loben und stellen weitere Forderungen

Für die Bemühungen der vergangenen Jahre wurde Griechenland zuletzt ausdrücklich gelobt. Die Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bescheinigten dem Land sogar, in den vergangenen fünf Jahren mehr Strukturreformen unternommen zu haben als alle anderen Staaten. Und auch die internationalen Geldgeber begrüßten den zarten wirtschaftlichen Aufschwung und die sprudelnden Steuereinnahmen.

Doch wie nachhaltig ist der griechische Aufschwung? Und wird das Land langfristig seinen Verpflichtungen nachkommen und den enormen Schuldenberg abtragen können? Bei der Beantwortung dieser Fragen gehen die Meinungen in Athen und auch unter den internationalen Geldgebern weit auseinander.

EU: Kritische Phase vorbei

Die EU geht davon aus, dass Griechenland "über den Berg" sei, wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits im Juni 2016 sagte. Klaus Regling, Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, erklärte Anfang Februar, dass der griechische Schuldenstand nicht länger "Grund zur Alarmierung" sei. Wenn Athen weitere Reformen umsetze, könne das Land sogar 2018 an die Finanzmärkte zurückkehren, sich also wieder Geld am regulären Kapitalmarkt leihen. Konkret soll Griechenland weitere rund 3,6 Milliarden Euro einsparen, um diesem Ziel näher zu kommen.

Griechische Regierung: Grenze des Zumutbaren erreicht

Verliert an Zustimmung im Land: der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras. Bildrechte: dpa Die griechische Regierung sträubt sich aber vehement gegen weitere Sparmaßnahmen. Nachdem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) jüngst gefordert hatte, den Druck auf Griechenland aufrechtzuerhalten, warf ihm ein griechischer Regierungspolitiker vor, "mit Feuer in einem Sprengstofflager" zu spielen. Auch Ministerpräsident Alexis Tsipras warnte vor überzogenen Forderungen. Hintergrund dürften auch schlechte Umfragewerte sein. Tsipras Regierungspartei Syriza kommt in Umfragen nur noch auf etwa 17 Prozent - die konservative Nea Dimokratia dagegen auf knapp 30 Prozent. Die Koalition übersteht möglicherweise keine weiteren Sparpakete oder unpopulären Arbeitsmarktreformen. Weitere Sparmaßnahmen könnten außerdem das Wirtschaftswachstum abwürgen.

IWF: Ohne Schuldenerlass geht es nicht

Dies befürchtet unter anderem der IWF. Von dem Währungsfonds hängt in der aktuellen Lage vieles ab. Die Organisation ist in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland wesentlich pessimistischer als die EU-Institutionen. Viele Entscheidungsträger des IWF bezweifeln, dass Athen seine Verpflichtungen ohne größeren Schuldenerlass erfüllen kann. Einen Schuldenerlass schließt aber unter anderem die deutsche Regierung partout aus. Andererseits hatte die Euro-Gruppe im Sommer 2015 einen Einstieg des IWF als unabdingbar bezeichnet. Und die Zustimmung im Deutschen Bundestag hängt ebenfalls an einer Beteiligung des IWF.

Das jüngste Hilfspaket für Griechenland wurde Mitte 2015 beschlossen. Aktuell geht es um die Freigabe weiterer Kredite aus diesem Programm mit einem Volumen von 86 Milliarden Euro. Griechenland ist auf dieses Geld angewiesen, weil das Land im Sommer Kredite in Höhe von mehr als sieben Milliarden Euro zurückzahlen muss. Gelingt bis dahin keine Einigung, drohen erneut der Staatsbankrott und der Grexit, also der Ausstieg des Landes aus der Eurozone.