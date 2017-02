Um die griechische Schuldenkrise war es zuletzt, zumindest hierzulande etwas ruhiger geworden. Das muss aber nicht so bleiben.

Um die griechische Schuldenkrise war es zuletzt, zumindest hierzulande etwas ruhiger geworden. Das muss aber nicht so bleiben. Bildrechte: dpa

Griechenland und seine Schulden Tsipras warnt vor "Spiel mit dem Feuer"

Im Sommer muss Griechenland einmal mehr seine gigantischen Schulden bedienen. Sollte Athen sich mit seinen Gläubigern in Berlin, Frankfurt am Main und Brüssel jedoch nicht über deren Forderungen einigen, könnte die Schuldenkrise des Landes einmal mehr in das Zentrum der Politik rücken - und das mitten im deutschen Bundestagswahlkampf.