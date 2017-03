Eine neue Flüchtlingswelle in diesem Sommer würde sein Land überfordern, warnte Kotzias. Griechenland sei am äußersten Limit seiner Möglichkeiten. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die so genannten Dublin-Regeln ab dem 15. März dieses Jahres auf Griechenland wieder anzuwenden - auch Deutschland wünscht sich das. Die Regeln sehen vor, dass ein Migrant in dem Land das Asylverfahren durchlaufen muss, wo er erstmals europäischen Boden betreten hat.