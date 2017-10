Der Direktor des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Andrew Parker: Terrorgefahr ist hoch wie nie. Bildrechte: dpa

Britische Sicherheitskräfte haben Parker zufolge in den vergangenen vier Jahren 20 islamistische Anschläge verhindert, allein sieben in den letzten sieben Monaten. Der britische Inlandsgeheimdienst ermittelt demnach aktuell in Großbritannien in 500 Fällen mit rund 3.000 Extremisten. Hinzu kämen noch mehr als 20.000 Verdächtige, die wegen extremistischer Aktivitäten bekannt seien. Dazu kämen noch Rückkehrer aus Syrien und dem Irak.



In Großbritannien gab es in diesem Jahr bereits fünf Terroranschläge - vier in London sowie einen in Manchester. Dabei wurden insgesamt 35 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr gelten im gesamten Land strenge Sicherheitsvorkehrungen. Parker betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Sicherheitsbehörden im Anti-Terror-Kampf.