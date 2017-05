Großbritannien hat die höchste Terrorwarnstufe wieder aufgehoben. Premierminister Theresa May sagte am Samstag in London, das sei das Ergebnis intensiver Polizeiarbeit in den vergangenen 24 Stunden. Die Soldaten würden nur noch bis Montagabend die Polizei unterstützen. Das Land solle aber wachsam bleiben.

Nach dem Anschlag hatte Großbritannien zum ersten Mal nach zehn Jahren die Terrorwarnung von "ernst" auf "kritisch" erhöht. Das ist die höchste Alarmstufe und bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden einen weiteren unmittelbar bevorstehenden Anschlag für möglich halten.

Weitere Suche nach Komplizen

Die Suche nach Komplizen des Attentäters und Hintermännern geht aber weiter. Am Samstag sperrte die Polizei in Manchester ein kleines Wohngebiet. Wie die Behörde via Twitter mitteilte, steht die Aktion im Zusammenhang mit dem Selbstmordanschlag vom Montagabend. Es handle sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Näheres wurde zunächst nicht bekannt.

Zwei weitere Festnahmen

Bereits am frühen Samstagmorgen hatte die britische Polizei Wohnungen durchsucht und zwei weitere Verdächtige festgenommen. Somit wurden nach dem Anschlag insgesamt 13 Personen gefasst. Elf von ihnen befinden sich noch in Gewahrsam und werden verhört. Zwei von ihnen – eine Frau und ein Mann – sind inzwischen auf freiem Fuß.



Ein Brite mit libyschen Wurzeln hatte sich am Montag in der Manchester Arena nach einem Popkonzert in die Luft gesprengt. Dabei wurden 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Unter den Opfern sind viele Kinder. In der Konzerthalle war die bei Kinder und Jugendlichen beliebte US-Sängerin Ariana Grande aufgetreten.

Familie des Attentäters im Fokus

Die Ermittler vermuten, dass hinter dem Anschlag ein Netzwerk steckt und rechnen mit weiteren Festnahmen. Der Chef der Anti-Terror-Einheit, Mark Rowley, sagte, zwar sei ein Großteil des Netzwerks gefasst worden. Es seien einige Schlüsselfiguren gefasst worden. Aber es gebe noch einiges zu tun. Wie der "Guardian" schreibt, sind unter den Festgenommenen drei Brüder. Vermutlich handle es sich um Cousins des Attentäters. In Libyen wurden zudem der Vater und ein Bruder des Attentäters festgenommen.

Die Terrormiliz IS beansprucht das Attentat für sich. Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass sich der Attentäter in Syrien radikalisiert und dort eine paramilitärische Ausbildung absolviert hatte. Nur wenige Tage vor dem Anschlag war der 22-Jährige auf dem Düsseldorfer Flughafen. Dort war er nach Angaben der deutschen Behörden in eine Maschine nach Manchester umgestiegen. Hinweise auf Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen gebe es aber bisher nicht.