Das britische Parlament hat der Regierung in London grünes Licht für den Start der Brexit-Verhandlungen gegeben. Wenige Stunden nach dem Unterhaus stimmte am Montagabend auch das britische Oberhaus abschließend für das Brexit-Gesetz. Premierministerin Theresa May kann damit offiziell den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union erklären. Die anschließenden Verhandlungen mit der EU sollen voraussichtlich zwei Jahre dauern.

Änderungswünsche aus dem Oberhaus hatten die Abgeordneten des Unterhauses am Montagabend mit 331 zu 286 Stimmen abgelehnt. In einem solchen Fall geht ein Gesetzentwurf so lange zwischen beiden Parlamentskammern hin und her, bis diese sich einigen. Nun gaben die Lords aber schnell ihren Widerstand gegen den Gesetzentwurf ab und brachen damit ein befürchtetes Ping-Pong-Verfahren ab.