Ihr Netzwerk in Deutschland reicht weit: Es umfasst rund 30 Schulen, 150 Nachhilfezentren, einige Kindergärten, ein Dutzend Vereine für interkulturellen Dialog, Wirtschaftsverbände, Medienhäuser und Studenten-WGs. Wie viele Anhänger die Gülen-Bewegung hierzulande hat, ist nicht bekannt. Sie ist nach eigenen Angaben dezentral organisiert - ihre Anhänger registrierten sich nirgendwo als Mitglieder, das Netzwerk speise sich auch nicht aus einem gemeinsamen Vermögen. Seit 2013 gibt es aber eine Art Sprachrohr der Bewegung in Deutschland: Die "Stiftung Dialog und Bildung" mit Sitz in Berlin.

Die offizielle Bezeichnung der Bewegung lautet "Hizmet", was übersetzt so viel meint wie: Dienst am Menschen. Es ist eine soziale und vor allem religiöse Bewegung, die der islamische Prediger Fethullah Gülen begründet hat. Einst trat er gemeinsam mit Erdogan für eine nationalistische und religöse Türkei ein - bis es zum Bruch der beiden kam.

Welche Ziele die Gülen-Bewegung heute - auch in Deutschland - verfolgt, ist schwer zu bewerten. Klar ist: Sie tritt für eine fromme Lebensweise ein. Ob sie aber missionarisch agiert, wie gemäßigt oder fundamentalistisch ihre Islam-Auslegung ist, dazu gibt es höchst unterschiedliche Einschätzungen. Gülen-nahe Bildungseinrichtungen genießen einen guten Ruf, Integrationspolitiker loben die Angebote zum interreligiösen Austausch. Andere Stimmen warnen, es handele sich um einen islamistischen Wolf im demokratischen Schafspelz. Dass die Bewegung schwer zu fassen ist - mangels Struktur oder Transparenz - lässt viel Raum für Spekulationen.

Nein. Allerdings ist die Bewegung hierzulande schon mehrfach in die Kritik geraten. Dabei ging es entweder um Hinweise, in den gülen-nahen Studenten-WGs gebe es eine gezielte islamische Indoktrination. Oder um den Vorwurf, die Vereine wollten politischen Einfluss in Deutschland nehmen. Das mündete 2014 in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Federführung des Verfassungsschutzes, das Netzwerk wurde überprüft. Dabei wurden keine Anhaltspunkte gefunden, dass die Bewegung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, extremistische Bestrebungen hat. Die Gülen-Bewegung wurde und wird bis heute nicht vom Verfassungsschutz beobachtet.

Die türkische Regierung sieht die Anhänger Gülens als Drahtzieher des Putschversuchs vom 15. Juli 2016, verlangt deswegen von Deutschland, Gülen-Einrichtungen zu überprüfen - und Richter, die der Bewegung angehören, an die Türkei auszuliefern.

Ein entsprechendes Schreiben hat die schwarz-grüne Landesregierung Baden-Württembergs im vergangenen Jahr erhalten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich damals befremdet und erteilte der türkischen Aufforderung eine klare Absage. Grünen-Chef Cem Özdemir kritisierte diesen Versuch der Einflussnahme: Erdogans Arm sei lang, habe aber in Stuttgart, Berlin oder anderswo nichts verloren. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sagte, man sei nicht der Erfüllungsgehilfe eines autoritären Regimes.