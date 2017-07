Im Messezentrum in Hamburg hat der G20-Gipfel begonnen. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsnationen beraten bis Samstag über zahlreiche Themen - über die Krisen in der Welt, den Terrorismus, Wirtschafts- und Handelspolitik, über Klimaschutz, Migration und Digitalisierung.

Teilnehmer sind neben anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gastgeberin, US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan. In einer ersten gemeinsamen Sitzung geht es um die Bekämpfung des Terrorismus.

In der Nacht vor dem Gipfel kam es in Hamburg zu Demonstrationen und heftigen Ausschreitungen. Danach blieb es bis zum Morgen nach Angaben eines Polizeisprechers "im Verhältnis gesehen" ruhig. Auch für den Tag sind jedoch Straßenblockaden und Störaktionen angekündigt, um den offiziellen Beginn des Gipfels zu behindern. Für den Abend lautet der Aufruf der Gipfel-Gegner "G20 entern". Bis zu 20.000 Polizisten sind in Hamburg im Einsatz.

Handelspolitik im Fokus

Die strittigsten Fragen des Gipfels in der Handelspolitik werden bei einem Arbeitsessen am frühen Nachmittag besprochen. Einigungen galten aber als unwahrscheinlich, weil der US-Präsident an einer "America-First"-Linie festhalten will, was auch andere Staaten zu Einschränkungen des Handels bewegen und Gipfelziele blockieren könnte. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte eine "angemessene und sofortige Reaktion" an, sollten die USA etwa Strafzölle auf Stahlimporte erheben.



Merkel hatte sich vor Beginn des Gipfel auch mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau getroffen. Der "Bild"-Zeitung vom Freitag hatte Trudeau gesagt, man wolle mit US-Präsident Trump über Klimawandel und Welthandel sprechen: "Wir werden ihn darauf hinweisen, dass eine Vorreiterrolle im Zusammenhang mit dem Klimawandel und das Entstehen guter Arbeitsplätze wichtig sind."

Bilaterale Treffen