Die Enthüllungsplattform Wikileaks verlinkte auf die gehackten Dokumente. Ihren Angaben zufolge geht es um zehntausende E-Mails, Fotos und Dateianhänge wie Rechnungen und Verträge. Die jüngsten Dokumente sollen das Datum 24. April tragen. Am 25. April fand die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl statt, bei der Macron die meisten Stimmen holte. Wikileaks gab an, selbst nicht die Quelle der Veröffentlichung zu sein.

Bereits vor einigen Tagen hatte es in sozialen Netzwerken Gerüchte gegeben, dass Macron ein Konto in einem Steuerparadies habe. Macrons Konkurrentin um das Präsidentenamt, die Front-National-Chefin Marine Le Pen sprach das dann beim TV-Duell auch öffentlich an. Macron warf ihr Verleumdung vor. Zudem erstattete er Anzeige gegen Unbekannt wegen der Verbreitung von Falschnachrichten. Nach Angaben aus Macrons Umfeld war die Nachricht von dem Konto auf den Bahamas von einem anonymen Internet-Nutzer verbreitet worden.