Digitale Gefahr Hackerangriff im US-Wahlkampf beschäftigt Washington noch heute

Bill Priestap ist beim FBI für Spionage-Abwehr zuständig. Er sagte über die russischen Einmischungsversuche: "Was diesen Fall unterscheidet, ist das Ausmaß und was man durch elektronische Systeme erreichen kann. In der Vergangenheit haben sie versucht, halbwahre Geschichten in die Presse zu bekommen, Flugblätter. Das Internet ermöglicht Russland, so viel mehr zu tun als in der Vergangenheit."