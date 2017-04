Seit dem mutmaßlichen Giftgasvorfall in Syrien vergangene Woche ist das Thema wieder auf der Agenda: Chemiewaffen. Sie sind seit Inkrafttreten der sogenannten Chemiewaffenkonvention vor knapp zwanzig Jahren in den meisten Ländern der Erde verboten und geächtet. Nach internationalem Drängen ist auch Syrien dem Übereinkommen 2013 beigetreten.

Anders sieht es bei den Biowaffen aus. Die Biowaffenkonvention hat Syrien 1972 zwar unterzeichnet, bis heute aber nicht ratifiziert. Beide internationalen Übereinkommen sind als Weiterentwicklung des Genfer Protokolls von 1925 entstanden. Dort hatte die internationale Gemeinschaft den Einsatz biologischer und chemischer Waffen bereits verboten. Doch über Herstellung und Lagerung solcher Waffen sagte das Protokoll nichts.

Die Historie

Ab den 1960er Jahren bemühen sich die Vereinten Nationen um Verträge zum Umgang mit B- und C-Waffen. Ein Anlass ist der Einsatz des chemischen Kampfmittels "Agent Orange" durch die USA im Vietnamkrieg. Ursprünglich soll es einen internationalen Vertrag geben, der Bio- und Chemiewaffen umfasst.

Dagegen sperren sich aber die USA und andere westliche Mächte. Sie halten biologische Waffen nicht für militärisch nützlich und sind nur bereit einen separaten Biowaffenvertrag zu ratifizieren. Erst als die Sowjetunion im Frühjahr 1971 der Entkoppelung von Chemie- und Biowaffenvertrag zustimmt, ist der Weg für die Biowaffenkonvention frei.

45 Jahre Unterzeichnung der Biowaffenkonvention

Am 10. April 1972 unterzeichnen die UdSSR, die USA und weitere 41 Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, das "Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen" (BWÜ).

Das Übereinkommen tritt am 26. März 1975 in Kraft und ist der erste multilaterale Vertrag, der eine Waffenart als solche ächtet. Deutschland hat die Biowaffenkonvention am 7. April 1983 ratifiziert. Inzwischen hat das Übereinkommen 178 Mitgliedsstaaten, darunter alle Länder der EU und der NATO. Sechs Staaten, darunter Syrien, gelten als sogenannte Signatarstaaten, die unterzeichnet aber nicht ratifiziert haben. Die zwölf Nicht-Vertragsstaaten liegen vor allem in Afrika, dem Nahen Osten und im Pazifik. Dazu gehören Israel, Namibia, Eritrea und die Republik Tschad. Bildrechte: MDR.DE/ www.unog.ch

"Dreckiges Dutzend"

Biowaffen zählen zusammen mit nuklearen, chemischen und radiologischen Kampfmitteln zur Gruppe der sogenannten Massenvernichtungswaffen. Es gibt derzeit rund 200 Viren und Bakterien, die als Waffe benutzt werden können. Auch natürliche Giftstoffe, sogenannte Toxine, können als Biowaffen eingesetzt werden. Zwölf dieser Erreger und Toxine gelten als besonders tödlich und werden als "Dreckiges Dutzend" bezeichnet.

Sie gelten am wahrscheinlichsten für einen Biowaffenanschlag. Dazu gehören Pocken, Milzbrand und Pest. Die Biowaffen sind dabei so alt wie der Krieg selbst. Schon frühgeschichtliche Überlieferungen zeigen, dass verweste Leichen genutzt wurden, um feindliche Brunnen zu verseuchen. Das Deutsche Reich und Japan unterhielten im Ersten Weltkrieg Forschungsprogramme zu tödlichen Erregern und testeten diese an Häftlingen.

Das Problem bei der Biowaffenkontrolle

Im Gegensatz zur Chemiewaffenkonvention gibt es im Falle von Biowaffen keine internationale Organisation, die die Einhaltung der Konvention überwacht. Was es gibt, sind regelmäßige Konferenzen und Staatentreffen. Bei diesen fiel es in den vergangenen Jahrzehnten jedoch zunehmend schwer, sich über gemeinsame Strategien zur Kontrolle und Abrüstung zu verständigen. Anfang Dezember dieses Jahres wird es das nächste Vertragsstaatentreffen unter deutschem Vize-Vorsitz geben. "Deutsche Priorität" ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch, das Vertragswerk besser mit konkreten Maßnahmen zu unterfüttern.

"Atombombe des kleinen Mannes"

Biowaffen werden auch als "Atombomben des kleinen Mannes" bezeichnet. Die benötigten Substanzen sind, im Vergleich zum großen Aufwand bei Nuklearwaffen, relativ einfach zu beschaffen. Mit geringen Mengen biologischer Kampfstoffe können theoretisch sehr viele Menschen getötet werden. Immer wieder tauchen in der jüngeren Geschichte Vorwürfe gegen Staaten auf, biologische Kampfstoffe eingesetzt zu haben; so etwa gegen die Sowjetunion im Afghanistankrieg. Bestätigt oder belegt sind Einsätze von Biowaffen in den letzten 30 Jahren nicht.

Der UN-Generalsekretärs-Mechanismus