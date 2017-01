Bei den Exekutivanordnungen oder Präsidentendekreten handelt es sich um eine verbindliche Anweisung des US-Präsidenten an die Bundesbehörden. Er kann damit seine nach Artikel II der Verfassung zustehende Exekutivgewalt ausüben. Er braucht dafür nicht die Zustimmung des Kongresses, also der Legislative.



Das Präsidentendekret ist nicht ausdrücklich in der US-Verfassung oder in Bundesgesetzen erwähnt. Es ist damit ein Element der formlosen Rechtspraxis.



Die Wirkung von Dekreten ist zeitlich begrenzt. Ein Präsident kann sein eigenes Dekret jederzeit wieder aufheben. Genauso kann er Erlasse rückgängig machen, die von einem seiner Vorgänger beschlossen wurden.