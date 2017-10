Erstellung von Reise- und Sicherheitshinweisen Das Auswärtige Amt zieht bei der Erarbeitung von Reise- und Sicherheitshinweisen alle ihm zur Verfügung stehenden Quellen zur Informationsbeschaffung heran. Das können nebenunseren Auslandsvertretungen und anderen Stellen der Bundesregierung etwa vor Ort ansässige deutsche staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen, deutsche und ausländische Vertrauenspersonen, nationale Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und mit uns befreundete Nationen sein.



Der Fokus des Auswärtigen Amts liegt auf der ausführlichen Darstellung der Sicherheitssituation eines Landes. Eine Reisewarnung wird in der Regel dann ausgesprochen, wenn davon auszugehen ist, dass Leib und Leben von Reisenden in einem Land konkret bedroht sind. Das Auswärtige Amt unterscheidet dabei zwischen Sicherheitshinweisen, Teilreisewarnungen und Reisewarnungen.



In einer Reisewarnung wird generell vor Reisen in das betroffene Land gewarnt. Eine Teilreisewarnung bedeutet, dass die oben beschriebene Bedrohungssituation in dem betroffenen Teil des Landes für den Reisenden gegeben ist. Vor diesem Teil des Landes wird dann gewarnt.



Die Sicherheitslage in den nicht von der Teilreisewarnung betroffenen Teilen des Landes wird im restlichen Sicherheitshinweis für das jeweilige Land dargestellt und beschrieben.



Quelle: Auswärtiges Amt