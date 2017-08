Einwanderung So funktioniert Kanadas Punktesystem

Angesichts von Flüchtlingszustrom und Fachkräftemangel werden immer wieder Forderungen nach gezielter Einwanderung in Deutschland laut. Zuletzt plädierte die SPD ausdrücklich für ein Einwanderungssystem nach Punkten wie in Kanada. Auch Grüne, FDP und AfD orientieren sich an Kanada, wenn es um gesetzlich geregelte Zuwanderung geht. Doch wie funktioniert dieses kanadische Punktesystem überhaupt? Hier ein Einblick.