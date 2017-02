Zwei Staaten in Nahost Wer ist dafür, wer dagegen - und warum gibt es keine Lösung?

Die im Bau befindliche israelische Siedlung "Furat" südlich von Bethlehem im Westjordanland. Bildrechte: dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte sich im Jahr 2009 noch öffentlich für einen Palästinenserstaat ausgesprochen. Sechs Jahre später erklärte er im Wahlkampf, er würde keinen unabhängigen palästinensischen Staat akzeptieren.



Derzeit führt Netanjahu die am stärksten rechtsgerichtete Regierung in der Geschichte Israels an, die von Ultra-Nationalisten und Unterstützern einer Annexion des Westjordanlandes dominiert wird. Netanjahu fordert von den Palästinensern, dass sie Israel als "jüdischen" Staat anerkennen, was die Palästinenserführung ablehnt.